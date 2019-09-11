Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kepçe yardımıyla kazılan tünel ve hendeklere zırhlı kulübeler yerleştirilmeye başladı. PKK/PYD’li teröristlerin hazırladığı tünel ve hendeklerde çok amaçlı olarak kullanmak üzere yerleştirdiği zırhlı kulübelerin, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik muhtemel operasyonunda lojistik destek merkezi ve silahlı mücadele için kullanılacağı öne sürüldü. Öte yandan Müşterek Harekât Merkezinde görevli Türk ve ABD’li askerî yetkililer, sınır hattında incelemelerde bulundu. Türk ve ABD’li askerî yetkililerin bulunduğu beş zırhlı araç, sınır hattına geldi. Telabyad sınır hattından batı yönündeki Ayn el-Arap bölgesine doğru ilerleyen yetkililerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki askerî araç da aynı bölgede uçuş yaptı.