Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'dan yayımlanan açıklamada, Cidde kentinde başlayan deniz tatbikatında, ülkedeki batı filolarının, Kızıldeniz sahilinde bulunan ülkelerle tatbikat yaptığı duyuruldu.

Açıklamada, tatbikata Ürdün, Mısır, Sudan, Cibuti, Yemen ve Somali'nin yanı sıra Suudi Arabistan hava kuvvetleri ile sınır güvenlik güçlerinin de katıldığı belirtildi.

Tatbikatın perşembe gününe kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, Kızıldeniz'e sahili bulunan devletlerin deniz ve kara güvenliğini sağlayarak, askeri iş birliğini artırmanın hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, tatbikata katılan ülkelerle tecrübe paylaşımı yapıldığı ve Kızıldeniz'in önemli bir ekonomik koridor olduğu ifadelerine yer verildi.

Bölgede son zamanlarda, ABD ve Körfez ülkeleri, İran'ı Körfez'deki petrol gemilerine ve deniz taşımacılığına saldırılar düzenlemekle suçlarken, bu iddiaları kabul etmeyen İran ise Körfez ülkelerine saldırmazlık anlaşması imzalamayı öneriyor.