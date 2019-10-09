Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump, "PKK Türkiye'nin düşmanıdır, yıllardır mücadele ediyorlar" açıklamasını yaptı. Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti. Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istediğini söylüyor. Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya dağılacaktı. Türkler aynı bizim gibi DAEŞ'lilerin serbest kalmasını istemiyorlar" dedi.



Trump'ın açıklamalarından satır başları:

"Başkan Obama’nın PKK ile anlaşma yapması büyük hataydı."

"Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti."

"Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istediğini söylüyor."

"Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya dağılacaktı."

"Türkler aynı bizim gibi DAEŞ'lilerin serbest kalmasını istemiyorlar"