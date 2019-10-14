Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Son 24 saatte Türklerin planladıklarından daha güneye ve batıya genişletme niyetinde olabileceklerini öğrendik.” diyen Esper, Suriye’nin kuzeyinden kaç askerin geri çekileceği konusunda bilgi vermezken, Suriye’deki bin kişilik gücün büyük bölümünü temsil eden bu askerlerin Suriye’den tamamıyla ayrılmasının istenmediğini vurguladı.

Mark Esper, ABD askerlerinin bölgeden geri çekilmesinin “mümkün olan en kısa zamanda güvenli biçimde” yapılacağını ifade etti. ABD Savunma Bakanı ayrıca SDG’nin, Esad rejimi ordusu ve Rusya ile Türklere ve Suriyeli muhaliflere karşı koymak için “anlaşma” yapma arayışında olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Trump da, terör örgütü YPG/PKK’nın Türkiye sınırından çekilme eğiliminde olduğunu belirterek “Umarım çekilirler çünkü uçağınız yoksa savaş uçağı olan bir gücü yenmek çok zor” diye konuştu. “Türkiye PKK’yı teröristlerin en kötüsü olarak görüyor” diyen Trump, “Biz durumu yakından takip ediyoruz. Sonu olmayan savaşlar...” ifadesini kullandı. ABD askerlerini bölgeden çekme kararını da değerlendiren Trump “Kendi sınırımızı koruyamazken askerimizi Türkiye-Suriye sınırında 50 sene daha tutmamalıyız” dedi. Kararı ne olursa olsun medyanın hedefi olacağını belirten Trump “Kalacağız, savaşacağız ve Türkiye’yi yeneceğiz deseydim yine nefret edeceklerdi” diye konuştu.

ABD’nin “çekiliyoruz” kararının ardından Ayn el Arab’daki (Kobani) kontrol noktalarını boşalttığı öğrenildi.