Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Cihinavi, Savunma Bakanı Zubeydi ve Devlet Ekonomi Diplomasisi Sekreteri (Bakan Yardımcısı) Hatem el-Fercani'nin görevden alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Cihinavi'nin yerine vekaleten Dışişleri Bakanlığı Devlet Katibi Sabri Baştopçu'nun, Zubeydi'nin yerine de yine vekaleten Adalet Bakanı Kerim el-Cemusi'nin atandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığının açıklamasında bakanların görevden alınma sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said, geçen hafta parlamentoda yemin ederek görevine başlamıştı. Tunus'ta "savunma, dışişleri ve ulusal güvenlik" meseleleri cumhurbaşkanının yetki alanında bulunuyor.