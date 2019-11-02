Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Rusya’nın vardığı Soçi mutabakatının ardından Türk ve Rus askerleri Fırat’ın doğusunda ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirdi. Devriye öncesi sınır hattına zırhlı araç sevkiyatı yapılırken bomba imha timleri tuzaklanan el yapımı patlayıcıları etkisiz hâle getirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesinin ardından saat 12:00’da Suriye’de “güvenli bölge” uygulamaları kapsamındaki ilk devriye başladı. Mardin’in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü civarından hareket eden, Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek, Rus askerî konvoyuyla buluştu. Türk-Rus ortak devriyesi, Resülayn’ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı’nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede yürütüldü. Bu yönde bir süre gözlemde bulunan dört Rus ve dört Türk zırhlı aracın bulunduğu ortak konvoy devriyesi dört saat sürdü. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) konvoyu, devriyenin tamamlanmasının ardından sınır hattına döndü.

ABD YENİDEN BAŞLADI

Türkiye, güvenli bölge için Suriye’de devriye gezerken ABD ise Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından petrol sahalarında devriyelere yeniden başladı. ABD ordusuna ait beş zırhlı araç ve iki pikap, Türkiye-Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rumeylan ilçesi arasında, yaklaşık 40 kilometrelik hatta devriye gezdi. ABD ordusu böylece, Barış Pınarı Harekâtı sebebiyle Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde de durdurduğu devriyelerini yeniden başlatmış oldu. Suriye-Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinin doğusunda yer alan Kahtaniye’de petrol yataklarının varlığı biliniyor. Bir diğer petrol bölgesi olan Rumeylan ise Irak sınırına 15-20 kilometre uzaklıkta. ABD yönetimi, geçen hafta, Suriye’deki petrol sahalarında askerî varlığını güçlendireceğini açıkladıktan sonra ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarına askerî tahkimatlarını da artırmıştı.