Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Kasım’da yapılması planlanan Beyaz Saray ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin soru üzerine Trump “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var. (ABD ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yaptığı anlaşma) Ateşkes çok iyi uygulandı” cevabını verdi. Suriye’deki ABD askerlerinin evlerine dönmesini istediğini vurgulayan Trump “(Türkiye-Suriye sınırı) Sınırı başkaları kontrol etsin. Biz petrolü güvence altına aldık. Petrolü çok seviyorum. Kürtler (YPG/PKK) ile çalışıyoruz. Türkiye ile çalışıyoruz. Birçok ülke ile çalışıyoruz” dedi. Öte yandan önümüzdeki yıl kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi Demokrat Parti’den aday adayı Beto O’Rourke, adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı. Demokratların yükselen yıldızı eski Teksas Kongre üyesi O’Rourke’un açıklamasını değerlendiren Trump, ‘bir köpek gibi istifa etti’ dedi. Öldürülen DEAŞ lideri Bağdadi için de ‘köpek gibi’ benzetmesi yapan Trump’a tepki yağdı.