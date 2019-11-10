Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden arındırılan Afrin bölgesinde sosyal ve ticari hayatı canlandırmak için yapılan çalışmalar Hatay Valiliği koordinesinde sürüyor. Bu kapsamda Hatay’ın Kumlu ilçesinden Afrin’e açılan ve bir süre önce hizmete alınan Zeytin Dalı Sınır Kapısı ile Cinderes beldesi arasındaki yol yapım çalışmaları tamamlandı. Karayolları Mersin 5. Bölge Müdürlüğünce yaklaşık 8 aydır süren çalışmalar sonucunda 10 kilometrelik asfalt yol ulaşıma açıldı. Yol ile Afrin’in ticareti canlanacak. Barış Pınarı Harekâtı ile terörden arındırılan Resulayn’da ise terör örgütünün büyük zarar verdiği hastane Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla onarılıyor. Tadilatı tamamlanan bölümlerinde acil, çocuk, kadın doğum, dâhiliye ve genel cerrahi bölümlerinde hasta kabulüne başlanan hastanenin tam kapasiteyle faaliyet göstermesi için çalışmalar büyük dikkat ve özveriyle devam ediyor.