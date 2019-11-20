Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'in güneyinde askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu. Stratejik bir tepeyi ele geçiren rejim ve Rus güçleri, yoğun çatışmaların ardından geri çekildi.

Askeri muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejime destek veren Rus özel kuvvetleri, dün gece İdlib'in güneydoğusuna sızmaya çalıştı.

İdlib'in güneydoğusundaki Muşeyrife köyünden ilerlemeye çalışan birlikler ile askeri muhalif ve rejim karşıtı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Rejim ve Rus özel kuvvetleri, Muşeyrife Tepesi'ni ele geçirdi.

Yoğun çatışmaların ardından sabah saatlerinde muhalifler ve rejim karşıtı gruplar tepeyi geri aldı.

Söz konusu tepe, İdlib'in büyük ilçelerinden Maaretinuman'a kadar varan güzergahın ilk savunma hattı niteliğinde bulunuyor.

Fosfor saldırısı

Öte yandan askeri muhaliflere ait uçak gözlem evine göre, Rus savaş uçakları, Muşeyrife köyündeki cephe hatlarına TSİ 00.30 sularında uluslararası savaş hukukuna göre kullanımı yasak fosfor bombasıyla saldırdı. Yaklaşık 20 dakika içerisinde bölgeye dört fosfor bombası atıldı.

Rus özel kuvvetlerinin gece operasyonları

Rus özel kuvvetleri, son iki aydır İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde stratejik yerleri ele geçirme amaçlı gece operasyonları düzenliyor.

Söz konusu güçleri, sızma operasyonlarında ilk aşamada silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA), ardından aydınlatıcı bombayla saldırıyor.

Muhalif saflarda büyük kayıplar verdirmek için gece görüşlü keskin nişancılar, ısı güdümlü silahlar da kullanıyor.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.