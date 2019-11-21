Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Morales, “Vatansever ve milliyetçi askerlerden, halkın mücadelesiyle kazanılan kaynaklarla temin edilen silah ve mühimmatı Bolivyalı kardeşlerimize karşı kullanmamalarını istiyorum” ifadelerini kullandı. Morales paylaşımlarında geçici devlet başkanlığına getirilen Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez ve muhalefetin başkan adayı, eski Devlet Başkanı Carlos Mesa’yı eleştirdi. Anez hükûmetinin meşruiyetinin olmadığını savunan Morales “Bolivya halkı ve işçileri, bu geçiş hükûmeti değil hazırlanmış bir hükûmettir. Baskılarla Bolivyalı kardeşlerimizi öldürüyorlar. Bu, devrimimize müdahale eden bir vatana ihanet hükûmetidir. Diktatörlük zamanlarında birlik içinde olmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan bir petrol rafinerisi önünde askerle protestocular arasında çıkan çatışmada iki kişi daha öldü. Böylece 20 Ekim’de yapılan seçimlerden sonra başlayan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi.