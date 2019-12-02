Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın güneyinde sel felaketi nedeniyle kurtarma çalışmalarına katılan bir arama kurtarma helikopteri, Marsilya kenti yakınlarında düştü. EC145 tipi helikopterin, dün gece saatlerinde uçuş sırasında radardan kaybolduğu belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, yerel saatle gece 01.30’da Rove kasabası yakında 3 kurtarma görevlisinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.



Dün, Fransız Rivierası’nda şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti. Alpes Maritimes ve Var bölgelerinde, sel felaketi nedeniyle tren seferleri askıya alınırken A8 otoyolu dün akşam 4 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Kötü hava şartları nedeniyle, bölgede kültürel etkinlikler ve spor faaliyetleri de iptal edildi. Geçtiğimiz hafta Var bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde de 6 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.