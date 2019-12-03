Şili’nin merkezinden 37 kilometre uzaklıktaki Arica şehrinde 6.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yerin 39 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntıdan etkilenen ülkeler arasında Bolivya ve Peru bulunuyor. Depremin yerel saatle 08.46'da gerçekleştiği aktarıldı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (CSEM) depremin büyüklüğünü 6.1 olarak ABD Jeolojik Araştırme Merkezi (USGS) ise 6.0 olarak açıkladı.
Şili’de 6.1 büyüklüğünde deprem
03.12.2019 - 12:53 | Son Güncelleme: 03.12.2019 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Amerika ülkesi Şili’de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : şili,deprem,dünya,
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