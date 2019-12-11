Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Dünya İnsan Hakları Günü’ydü. Dünya, böyle önemli bir günde skandal bir olayı tartıştı. En itibarlı ödüller arasında yer alan Nobel Edebiyat Ödülü’ne, Bosna Hersek’te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa Soykırımını inkâr eden Avusturyalı yazar Peter Handke layık görüldü. Bu, geçmişte verilen tartışmalı ödülleri hatırlattı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama’ya 2009’da Nobel Barış Ödülü verilmesi dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Göreve başlamasının henüz dokuzuncu ayında, böylesine önemli bir ödüle layık görülmesi Obama’nın kendisini de şaşırtmış “Akademiden böyle bir karar beklemiyordum” ifadeleri uzun süre gündemde kalmıştı. Komite Obama’nın yaptıklarıyla bu ödülü hak ettiğini savunmuştu. Ancak eski başkanın özellikle Irak ve Afganistan’daki politikaları tepki çekmişti.

KATLİAM YAPAN KAZANDI!

Nobel Barış Ödülü sahipleri arasında en çok tartışılan isimlerden biri de eski ABD’li siyasetçi Henry Kissinger olmuştu. Kissinger, eski ABD başkanlarından Richard Nixon’un danışmanlığını yaptığı 1973’te, Vietnam Savaşı’nın sona ermesindeki katkısı sebebiyle bu ödülü almıştı. Ancak diplomat, barışın sağlanmadığı tepkileriyle karşılaşmıştı. Kendisiyle birlikte aynı ödüle layık görülen Kuzey Vietnamlı siyasetçi Le Duc Tho, Nobel’i reddetmişti.

Myanmar lideri Aung San Suu Çi de 1991’de aynı ödülü kazanmıştı. Suu Çi, özellikle Arakanlı Müslümanlara yönelik zulme sessiz kalmasının ardından eleştiri oklarının hedefi oldu. Uluslararası toplumun çağrılara rağmen kılını kımıldatmayan Suu Çi’nin bu tutumu sebebiyle elinden birçok ödülü alınmıştı. Ancak Komite, kendi ödüllerinin geri alınmayacağını açıklamıştı.

IRKÇI HANDKE ÖDÜLÜNÜ ALDI

Bosna’daki soykırımı inkar etmesi sebebiyle tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke’nin de aralarında bulunduğu 2019 yılının Nobel sahipleri, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Stockholm Konser Evi’nde düzenlenen törende fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel ödülleri, İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine takdim edildi. Boşnakları aşağılayıp Sırp katillere methiyeler düzen Handke de 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi oldu. Nobel ödülünü kazananlara birer diploma, madalya ve yaklaşık 900 bin avro para ödülü verildi. Handke’ye ödül verilmesini protesto eden Türkiye, Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan törene temsilci göndermedi. Salonun dışında toplanan kalabalık bir grup da hem Nobel komitesini hem de Handke’yi protesto etti.