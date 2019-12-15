Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Türkiye, ‘Körfez’ ve ‘Doğu Akdeniz’ çetelerinin hamlelerini yakından takip ederek bunlara karşı KKTC ve Katar’da yeni stratejik adımlar atıyor. Son yıllarda hem sahada hem de masada gücünü hissettiren Türkiye, Doğu Akdeniz’de Libya ile yaptığı tarihi anlaşma ile ‘Doğu Akdeniz çeteleri’ Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır ve İsrail’in planlarını alt üst etmeye devam ediyor. KKTC’ye Geçitkale Havaalanı’nı İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) merkezi yapan Türkiye, Katar’daki askeri üs sayısını da ikiye çıkardı.

KKTC’YE İHA VE SİHA ÜSSÜ

Doğu Akdeniz’de suların ısındığı bir dönemde KKTC Bakanlar Kurulu’ndan önemli bir hamle geldi. KKTC Bakanlar Kurulu, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA merkezi yapılması yönünde karar aldı. İHA ve SİHA’ların KKTC’de konuşlanması için uzun süredir çalışmalar devam ediyordu. Bu amaçla Ankara’dan KKTC’ye giderek Geçitkale’de incelemeler yapan uzman ekibin, olumlu görüş bildirdiği belirtilmişti. NATO standartlarında inşa edilen Geçitkale Havaalanı’nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi. İHA ve SİHA’lar önümüzdeki haftadan itibaren Geçitkale Havaalanı’ndan uçmaya başlayacak. İnsansız uçaklar, Doğu Akdeniz’de sismik araştırma ile sondaj faaliyeti yürüten Türk gemilerine refakat edecek, havadan anlık istihbarat toplayacak. Doğu Akdeniz’de kararlılı olduğunu bütün dünyaya gösterecek olan Türkiye, daha önce Dalaman’dan kalkan İHA ve SİHA’ların bölgeye daha yakın olması sağlanacak.

RUMLARDAN BM’YE TEPKİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Birleşmiş Milletleri (BM) yanlarına çekme hamlesi başarısız oldu. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın “BM, enerji konusunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasındaki ihtilafa müdahil olmayacağı” şeklinde açıklamasına Rumlardan tepki geldi. GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, “Spehar’in açıklamalarını reddediyoruz” ifadesini kullandı.

KATAR’A İKİNCİ ÜS

KKTC’deki üssün yanı sıra Körfez’de de Katar’a ambargo uygulayan ‘Körfez çeteleri’ Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) panikleten bir adım atıldı. Türkiye ile Katar arasındaki ikili ilişkiler son dönemde giderek güçlenirken, bu ülkedeki Türk askeri üs sayısı ikiye çıktı. İki ülke arasındaki askeri ilişkiler kapsamında 2015 yılında kurulan Tarık Bin Ziyad Kışlası’nın yakınlarına, Halid bin Velid Kışlası açıldı. Bu adımla Katar’da destek olan Türkiye bu ülkede asker sayısını artırırken, başta Suudi Arabistan olmak üzere Katar’a ambargo uygulayan Körfez ülkeleri ise rahatsız oldu. Suudi Arabistan daha önce Tarık Bin Ziyad üssün kapatılmasını istemiş ancak Katar bu talebi reddetmişti.

LİBYA’DA GÜÇ SAVAŞLARI

Geçtiğimiz ay Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında yapılan Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı ile iki ülkede bölgede önemli kazanımlar elde ederken, bu kazanımdan endişe duyan ülkeler Libya’yı yeniden hareketlendirmek için girişimlerde bulunuyor. Bu kapsamda BAE, ABD, Mısır ve Rusya Trablus’a yeniden saldırmayı planlayan Hafter güçlerine askeri yardımda bulunurken, Libya’nın Atina büyükelçisini istenmeyen adam ilan eden Yunanistan da giderek Hafter ile yakınlaşıyor. Söz konusu ülkeler BM’nin meşru ilan ettiği Libya Ulusal Mutabakat Hükümet’ini hiçe sayıyor ve Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de yalnız bırakmak için ellerinden geleni yapıyor. Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği’ne (AB) üye 27 ülkenin devlet ve hükûmet başkanları ise üzerinde uzlaşmaya vardığı ortak bildirgede, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırasının “üçüncü ülkelerin egemen haklarını ihlal ettiğini” öne sürdü.

AKSOY: AB HÜKÜM VEREMEZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise, AB’nin deniz yetki alanlarının belirlenmesine dair bir yetkisi olmadığını ve Libya mutabakatının hukuka uygunluğuna dair hüküm veremeyeceğini belirtti.

TÜRKİYE'DEN LİBYA'TA TAM DESTEK

Katar’ın başşehri Doha’da düzenlenen ve iki gün sürecek olan 19. Doha Forumuna katılan Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de katıldığı görüşmede, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın yanı sıra askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konuları ele alındı. Akar, toplantı sonrası “Biz deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz ile hukuk çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Biz sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz, kollamaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da Serrac ile görüştükten sonra Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.