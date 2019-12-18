Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı bazı siyasetçi ve uzmanların YPG/PKK için “Kürt müttefiklerimiz” ifadesini kullanmasına tepki gösteren Hodges “YPG, terör örgütü PKK’nın uzantısıdır. Müttefik demek, sadece duygusal değil, aynı zamanda hukuksal bir ilişki anlamına gelir, yükümlülükler içerir. Bizim hukuksal olarak yükümlülüklerimiz, NATO müttefikimiz olan Türkiye içindir. Türkiye ile stratejik iş birliğimiz bazı Kürt gruplarla geçici ilişkiden çok daha önemlidir” dedi.

Amerikalı bazı siyasetçilerin Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulamalarına da tepki gösteren Hodges “Türkiyesiz bir NATO’nun nasıl olabileceğini düşünmek bile istemiyorum” ifadelerini kullandı. Hodges, son dönemde Washington ile Ankara arasında yürütülen temaslardan umutlu olduğunu da belirterek “Savunma Bakanı Bakan Hulûsi Akar’ı yıllardır tanırım. O hayatım boyunca tanıdığım en iyi askerlerden. Eğer bir şey söylüyorsa, ben bu söylediklerine tümüyle güveniyorum ve ona saygı duyuyorum.” dedi.