Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Olimpiyatları öncesinde ve sırasında olası terör eylemlerine karşı tedbirli olma çağrısı yaptı. Kurum tarafından yayımlanan yıllık raporda, toplu taşıma araçları ve konaklama tesisleri gibi kalabalık yerlere yönelik, olası terör saldırılarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Olası tehlikelerle, başkent Tokyo dışındaki şehirlerde de karşılaşılabileceğine dikkat çekilen raporda, siber saldırıların da önlenmesi gerektiği belirtildi.

Aum Shinrikyo örgütünün Tokyo metrosuna düzenlediği ve 13 kişinin ölümüne neden olan sarin gazı saldırısının 25. yılı olması nedeniyle 2020 yılı özel bir önem taşıyor. Aum Shinrikyo örgütünden ayrılarak Aleph olarak faaliyetlerini sürdüren grubun, örgütün geçmişini bilmeyen genç yaştaki kişileri saflarına çekmeye çalıştığı ifade ediliyor. Bu nedenle, güvenlik otoriteleri olası terör eylemlerine karşı tetikte bekliyor.