Suudi Arabistan Mahkemesi, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili 11 kişiyi suçlu buldu. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, 5 kişiye idam, 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.
Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde idam cezası
23.12.2019 - 12:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan Mahkemesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam, 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : cemal kaşıkçı,suudi arabistan,
670526 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/670526.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER