Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yolsuzluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik, seçimlerde hile iddiaları, zamlar ve özgürlük talepleri gibi sebeplerle kitlesel gösterilerin yaşandığı 2019, dünya genelinde “sokak protestolarının yılı” oldu. Asya’dan Avrupa’ya, Güney Amerika’dan Orta Doğu’ya kadar 17 ülkede milyonlarca kişi sokaklara dökülürken, emniyet güçleriyle göstericiler arasındaki çatışmalarla yağma olayları sokakları yer yer savaş alanına çevirdi. Bu halk hareketlerinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı, gözaltına alındı ve tutuklandı. Asya’da protestolar, Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yoğunlaşırken son günlerde de Hindistan’a sıçradı. Avrupa’da da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto amacıyla sarı yeleklilerin gösterileri, ülke tarihinin en uzun soluklu hükümet karşıtı eylemleri oldu. İspanya’nın Katalonya bölgesiyle Çekya’nın başkenti Prag’da da şiddetli protesto olayları yaşandı. Güney Amerika’da ise Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, gösterilerden dolayı kasımda istifa ederek Meksika’ya iltica etti. Şili’de metro ücretlerinde önerilen zamlara tepki olarak başlayan gösteriler, kısa sürede ülke geneline yayıldı. Kolombiya, Ekvador, Haiti de yoğun protestoların meydana geldiği ülkeler oldu. En büyük protestolar ise Orta Doğu’da gerçekleşti. Cezayir’de 20 senedir ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ile Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri milyonlarca kişinin sokağa dökülmesi üzerine istifa etti. İran’da benzin zammı, Irak’ta hükûmete yönelik yolsuzluk iddiaları milyonları sokağa döktü.

VİYANA’DA UYGURLAR

Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri Avusturya’nın başkenti Viyana’da protesto edildi. Çin’in Viyana Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, “Uygur Türklerine özgürlük”, “Katliamlara son”, “Çin’de bir milyon Uygurlu keyfî şekilde tutuklu” yazılı pankartlar açtı.