Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan'da binlerce kişi, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması için başkent Beyrut'taki bir polis merkezi önünde gösteri düzenledi. Protestocular, yolsuzlukla suçlanan yetkililerin iktidardan uzaklaştırmasını ve gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti. Gösteri sırasında polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Lübnan Kızılhaç'ı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan arbedede 35 kişinin yaralandığı, bunlardan 10 kişinin olay yerinde tedavi edildiği diğerlerinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, arbedede polisin 20 göstericiyi gözaltına aldığını aktardı.

Lübnan'da kötü giden ekonomi sebebi ile Salı günü Beyrut'un en işlek caddelerinden Hamra'da gösteri düzenlenmişti. Gösteride 59 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı.