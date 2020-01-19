Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen'de İran destekli Husiler, Marib kentindeki hükümete ait bir askeri kampta yer alan mescide akşam namazı sırasında füze saldırısı düzenledi. Saldırıda yaralananlar Marib şehir hastanesine kaldırıldı. Marib hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda en az 70 Yemen askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Yemen Devlet Başkanı Abdu Rabbu Mansur Hadi, alçak bir terör eylemi olduğunu belirterek saldırıyı kınadı. Hadi, "Husi milislerinin utanç verici eylemleri, şüphesiz barışa isteksiz olduklarını gösteriyor. Çünkü ölüm ve yıkımdan başka bir şey bilmiyor, onlar bölgedeki ucuz bir İran kuklası" dedi.



Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Koalisyon güçleri ve Husiler arasındaki çatışmalar nedeniyle on binlerce sivil hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerlerinden edildi.