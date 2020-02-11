ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Dün İdlib'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırıları durmalıdır. Jim Jeffrey'i bu saldırıya yönelik adımları koordine etmek için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dedi.
ABD'den İdlib açıklaması
11.02.2020 - 18:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklaması yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mike Pompeo,ABD,idlib,
680726 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/680726.aspx
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