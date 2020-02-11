Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Dün İdlib'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırıları durmalıdır. Jim Jeffrey'i bu saldırıya yönelik adımları koordine etmek için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dedi.