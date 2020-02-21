Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stoltenberg yazılı açıklamasında, bu durumun Taliban için önemli bir sınav olduğunu belirterek, sürdürülebilir barış için müzakerelerin de önünü açabileceğini kaydetti.

NATO'nun 2011'den bu yana Afganistan'da olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, ülkede 16 bin askerin bulunduğunu belirtti.

Afganistan'ın uzun dönemdeki güvenlik ve istikrarına NATO'nun önem verdiğine işaret eden Stoltenberg, bu ülkede şiddetin azaltılmasına ilişkin kararın memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Sürecin işleme şekli

ABD ile barış anlaşması sonucu Taliban, 22 Şubat'tan itibaren 7 gün süreyle şiddeti azaltacak. Militanlar ülke genelindeki saldırılarının sayısını önemli ölçüde düşürecek. Afgan hükumetine göre, şiddetin önemli ölçüde azaltılması da ateşkes anlamına geliyor.

ABD-Taliban arasında barış anlaşması imzalanmasının ardından iki ülke hükumetlerinin ellerindeki 5 bin Taliban üyesini serbest bırakması bekleniyor. Taliban'ın da buna karşılık rehin tuttuğu 1000 kişiyi serbest bırakması öngörülüyor.

Taraflar arasındaki Afgan diyaloğu görüşmelerinin ise mahkumlarla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından başlayacağı belirtiliyor.

Afgan hükumeti de Taliban da Afgan diyaloğunun nerede yapılacağı konusunda henüz bir karara varmış değil.

Afganistan'ın iç sorunları ve karşılıklı taleplerin konuşulacağı Afgan diyaloğu süresince ABD arabuluculuk görevini üstlenecek.