Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Suudi Arabistan Kralı Selman, ilk kez farklı dinler arasında hoşgörü köprüleri kurmak için iyi çabalar çerçevesinde, aralarında Yahudi Haham David Rosen’in de bulunduğu çok dinli bir heyeti kabul etti” ifadesine yer verildi. Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’da yer alan haberde, Avusturya merkezli Uluslararası Kral Selman’ın Kral Abdullah bin Abdülaziz Dinler ve Kültürler Arası Diyalog Merkezi Genel Sekreteri Faysal Bin Abdurrahman ile merkezin yönetim kurulu üyelerini kabul ettiği aktarılırken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.