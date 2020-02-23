Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede alarm seviyesini en üst düzeye yükseltti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kovid-19 salgınıyla mücadelede gelecek birkaç günün çok önemli olduğunu belirterek, hükümetin alarm seviyesini "kırmızı"ya çıkardığını ve önlemleri güçlendireceğini açıkladı.

Moon, salgınla mücadelede "eşi benzeri görülmemiş" adımlar atılacağını sözlerine ekledi.

Bu arada Güney Kore'de Kovid-19'dan 5 kişinin yaşamı yitirdiği, virüs bulaşan kişi sayısının 602'ye çıktığı bildirildi.

Hindistan'dan Singapur'a seyahat uyarısı

Hindistan da yeni tip koronavirüsün yayılmasını önleme çabaları çerçevesinde vatandaşlarından Singapur'a gerekli olmayan seyahatlerden kaçınmalarını istedi.

TheStraitTimes'ın haberine göre, Hindistan'ın seyahat uyarısında Nepal, Endonezya, Vietnam ve Malezya'dan gelen yolcuların Kovid-19 semptomlarının tespiti için taramadan geçirileceği de belirtildi.

Hindistan geçen ay vatandaşlarından Çin'e seyahat etmekten kaçınmalarını talep etmişti.