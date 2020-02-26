Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyaretinin “verimli” geçtiğini söyleyen Trump “İki ülke, her zaman ortak değerler ışığında dost olmuştur” dedi. Trump, kapsamlı bir ticaret anlaşması elde etmeye odaklandıklarını belirterek, her iki ülkenin de adil ve mütekabil ikili ticaret anlaşmalarının oluşturulmasında ilerleme kaydettiğini söyledi. Trump, “Bugün Hindistan’ın 3 milyar doları aşkın değerdeki, dünyanın en iyileri olan, Apache ve MH-60 Romeo helikopterlerini de kapsayan Amerikan askerî teçhizatını satın aldığı anlaşmalarla savunma iş birliğimizi geliştirdik. Bunlar, ortak savunma kapasitemizi artıracak” diye konuştu.

Modi ile terörle mücadele konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayan Trump “ABD, bu çabayı sürdürürken Pakistan ile de topraklarındaki teröristlerin üstüne gidilmesi konusunda verimli bir şekilde çalışıyor” şeklinde konuştu.