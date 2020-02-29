İran'da 100 milletvekiline korona virüsü testi yapıldı. İran Meclisi Sözcüsü İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İran'da 5 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi
29.02.2020 - 12:29 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da 100 milletvekiline korona virüsü testi yapıldı. İran Meclisi Sözcüsü İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İran,koronavirüs,korona,virüs,
684809 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/684809.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER