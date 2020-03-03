Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Suriye’deki iç savaş dokuz yılı doldurdu. Bu süre zarfında yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. 23 milyon nüfuslu ülkenin yarısından fazlası, yani 13 milyonu mülteci durumuna düştü. Katil Esad yönetimi arkasına aldığı Rusya ile birlikte Halep ve İdlib gibi şehirlerde çoluk çocuk demeden katliam yaptı. Petrol bölgelerini parsellemeye çalışan Batı ülkeleri drama seyirci kaldı. Bu durum mülteci yükünü tek başına omuzlamaya çalışan Türkiye’nin canına tak etti. Ankara’nın Bahar Kalkanı operasyonuyla mültecilere alan açmak için rejime müdahale etmesi ve öte yandan batı kıyılarındaki sınır kapılarını açması, dramı dünya gündemine yeniden taşıdı. Mültecilerin akın akın üzerlerine gelmesinden korkan Avrupa ülkeleri, kalıcı bir çözüm için çareler aramaya başladı.

İnisiyatif almayarak meseleye seyirci kalan Birleşmiş Milletler, dün çarpıcı bir rapor açıkladı. BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporunda Beşar Esad rejiminin Suriye’de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediği bildirildi. Son altı aylık dönemi kapsayan 23 sayfalık raporda “Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib’de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi” denildi. Raporda, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu YPG için de “Kontrolü altındaki bölgelerde çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin haklarını ihlal etti” ifadesine yer verildi. BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally “Türkiye İdlib’de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor” diye konuştu.

Cenevre’de devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin oturumuna 10 Mart’ta sunulması beklenen raporun, Esad’ın gidip gitmeyeceğine etki edip etmeyeceği bilinmiyor. Ancak, Esad ve Rus yetkililerin savaş suçundan yargılanabileceğine işaret ediyor. Esad rejiminin en büyük müttefiki Rusya, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle 2015’te Suriye’de hava saldırıları düzenlemeye başladı. Zamanla bölgeye yayılarak Esad’a hava desteği verdi. Suriye’nin 10 kentinde 6 bin 801 sivil Rus uçaklarının saldırısında hayatını kaybetti. Rusya sadece İdlib’de bin 915 sivili katletti. Halep’te öldürülen sivil sayısı bin 840. Deyr-i Zor’da ise bin 506. Diğer şehirlerdeki durum ise şöyle: Humus’ta 589, Hama’da 457, Rakka’da 268, Hasake’de 83, Şam’da 76, Lazkiye’de 37 ve Dera’da 30. Bu bölgelerde en az 201 okul, 190 sağlık merkezi, 56 pazar yeri Rus ve Esad güçlerinin bombardımanına hedef oldu.