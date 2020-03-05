ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'te Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması
05.03.2020 - 18:25 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'te Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.
Etiketler : abd,dışişleri bakanı,pompeo,
686000 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/686000.aspx
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