Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 3 bin 193'e çıkarken, tespit edilen vaka sayısı da 3 bin 610'unun durumu ciddi olmak üzere 80 bin 824'e yükseldi.

Çin'den sonra virüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 175 kişi artarak bin 441'e çıktı. Vaka sayısı ise 21 bin 157 olarak açıklandı. İtalya'da Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri ve Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani'de de virüs tespit edildi.

Vaka sayıları artmaya devam ediyor

Koronavirüs krizinin "merkez üssü" haline gelen Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde birçok ülkede son 24 saat içinde vaka ve ölüm sayıları arttı.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 191'e, vaka sayısı ise 5 bin 945'e yükseldi. Düne göre hayatını kaybedenlerin sayısının 71, vakaların ise bin 700'den fazla artması dikkati çekti. Sadece Madrid'de 133 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de virüsten ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 10 artarak 21'e yükseldi, vaka sayısı ise bin 140 oldu.

Belçika'daki vaka sayısı 689'a, ölü sayısı ise 4'e yükselirken, Hollanda'daki virüs tanısı konanların sayısı 959'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Avusturya'da vaka sayısı 655, Çekya'da 175, Polonya'da ise 93 oldu. Polonya'da virüste ölenlerin sayısı da 2'ye çıktı.

İtalya'nın komşularından Slovenya'da vaka sayısı son 24 saatte 40 artarak 181'e yükseldi. Koronavirüs bulaşan kişi sayısı Yunanistan'da 228'e, Slovakya'da 44'e, Arnavutluk'ta 38'e, Bosna Hersek'te 21'e, Kosova'da ise 3'e ulaştı. Yunanistan'da ölenlerin sayısı ise 3'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 kişi artarak 611'e yükseldi. Vaka sayısı ise 12 bin 729'a çıktı.

Endonezya'da Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, Malezya'da ise milletvekili Wong Ling Biu'da yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Fransa'da ise Çevre İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Brune Poirson ile Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Troyes'da oynayan eski Trabzonsporlu futbolcu Hyun-Jun Suk'ta da virüs tespit edildi. Ülkede cezaevlerindeki ilk vaka ise Fresnes'de görüldü.

Dünya genelinde tedbirler artıyor

Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava yolu ulaşımı geçici süreyle durduruldu.

Virüs bulaşanların sayısının 30'a çıktığı Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan ile giriş-çıkışları 10 gün süreyle askıya aldı.

Henüz koronavirüs vakasının görülmediği Kırgızistan'da okullar 3 hafta tatil edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti. ABD'de virüsten ölenlerin sayısı 49'a çıkarken, New York'ta ilk ölüm vakası gerçekleşti. Trump, dün gece Kovid-19 testini yaptırdığını açıkladı.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs nedeniyle uluslararası yolcu uçak seferlerini askıya aldı.

Macaristan hükümeti, tüm okulları tatil etme kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle personelinden 16 Mart'tan 12 Nisan'a kadar evden çalışmasını istedi.

Yeni Zelanda, ülkeye deniz ve hava yoluyla girmek isteyenlere yasak ve kısıtlama getirdi.

Filipinler'in başkenti Manila'da "gece sokağa çıkma" yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da eğitime 2 hafta ara verildi, şehirdeki turistik yerler ve eğlence mekanları da 2 hafta kapatıldı. Ülkedeki vaka sayısı 96'ya, virüsten ölenlerin sayısı ise 5'e çıktı.

Fas, virüsün ülkede yayılmasını engellemek amacıyla Almanya, Hollanda, Belçika ve Portekiz'e uçak seferlerini askıya aldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de eczane ve marketler dışında tüm dükkanlar kapatılırken, halka sokağa çıkmama çağrısı yapıldı. Paskalya Bayramı dönemindeki dini geçit törenleri iptal edildi.

Katar, Sudan'ın yanı sıra Avrupa ülkeleri İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya'dan gelecek yolcuların ülkeye girişine geçici olarak engelleme getirdi.

Irak'ta koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, Musul kentinde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ürdün'de kreş ve anaokulları da dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yarından başlamak üzere 2 hafta boyunca eğitime ara verildi.

Mısır'da da eğitime ara verildi.

Romanya'da OHAL ilan edildi

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, ülke genelinde hafta başından itibaren olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı. OHAL önlemleri kapsamında 50 kişiyi aşan tüm etkinlikler yasaklandı.

Kosova'da cuma namazları dahil olmak üzere cemaatle kılınan tüm namazlar geçici bir süre durduruldu.

Almanya'nın Köln kentinde 10 Nisan'a kadar tüm etkinlikler yasaklandı. Köln Belediyesi, bu yasağın kiliselerde yapılacak törenler ve diğer dini toplulukların etkinlikleri için de geçerli olduğunu, ayrıca sinema ve tiyatronun yanında müzik ve dans etkinliklerinin yapıldığı yerlerin de kapatılacağını duyurdu.

Fransa sınırındaki Saarland eyaletinde de müzik ve dans etkinliklerinin yapıldığı yerler ile yüzme havuzları ve kapalı çocuk oyun alanları da 24 Nisan'a kadar kapatıldı. Thüringen eyaletinde de 10 Nisan'a kadar 50'den fazla kişinin katıldığı tüm etkinlikler yasaklandı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Avrupa'daki sınır kontrolleri konusunda ülkelerin koordineli hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanında virüs tespit edildi

Koronavirüs salgını, dünya genelinde başta futbol olmak üzere spor organizasyonlarını da etkilemeye devam ediyor.

FIFA, futbol kulüplerinin milli takımlara futbolcu göndermesini zorunlu hale getiren maddeyi Kovid-19 salgını nedeniyle mart ve nisan ayları için askıya aldı.

Fas'ta virüsün yayılmasını engellemek amacıyla tüm futbol müsabakaları süresiz askıya alındı.

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza'da yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Ekvador'da ilk ölüm

Latin Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 70 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19'dan ilk kez bir kişi öldü. Ekvador'daki vakaların sayısı 23'e yükseldi.

Bir diğer Latin Amerika ülkesi Guatemala ile Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, ilk yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi.