Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kovid-19 salgını karşısında valilerin birçok bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiği, başkent Bogota'da ise belediyenin karantina tatbikatı yapacağını açıkladığı Kolombiya'da hükümet, yerel yönetimlerin alacakları kararlarda Devlet Başkanı Ivan Duque'ye danışmaları için kararname çıkardı.

Kararnameyi, Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da düzenlenen basın toplantısında duyuran İçişleri Bakanı Alicia Arango, "Valiler ve belediye başkanları bir uygulama yapacakları zaman Devlet Başkanı'nı arayacak. Koordinasyon ise yine Devlet Başkanı ve İçişleri Bakanlığı ile yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'nın birçok bölgesinde valilerce ilan edilen sokağa çıkma yasakları hakkında soru işaretleri oluşturan kararname, Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez'in yanı sıra ülkedeki muhalif politikacılar ve sosyal medya kullanıcıları ile bazı Bogotalılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Başkent Bogota'da 20 Mart Cuma başlayacak ve 4 gün sürecek karantina tatbikatı yapmaya hazırlanan Belediye Başkanı Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tatbikat Devlet Başkanı ile koordine edildi. Şu an çocuksu kibrin ve rekabetin değil kendimizi korumanın zamanı." ifadelerini kullandı.

Kongrenin muhalif üyelerinden Roy Barreras ise hükümetin kararnamesinin meşru olmadığını ve yerel yönetimlerin sokağa çıkma yasaklarını sürdürebileceklerini savundu.

Ülke basınındaki haberlerde de çok sayıda valinin sokağa çıkma yasakları ve karantina uygulamalarına, hükümetin kararnamesine rağmen devam edeceklerine yer verildi.

Kararname sonrası Bogotalılar, başkentin bazı bölgelerinde, Latin Amerika'da tencere ve sert cisimlere vurularak yapılan protesto eylemleri düzenledi.

Bu arada ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 102’ye yükseldi.