Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek, Türk hükümetine ve saldırıda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulunuldu.

Büyükelçiliğin paylaşımında şu ifadelere ver verildi:

"ABD, NATO müttefikimiz Türkiye'nin İdlib'deki tüm tehditlere karşı kendini savunma hakkını güçlü şekilde desteklemekte; Esed rejimi ile destekçileri Rusya ve İran'ın acımasız askeri operasyonları nedeniyle defalarca yerlerinden edilen milyonlarca Suriyelinin acılarını hafifletecek bir ateşkesin sürdürülmesi için çaba göstermektedir."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün İGAB'da roketli saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İGAB'da görevli unsurlara, bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından roketli saldırı düzenlendiği belirtilmişti.