Koronovirüs'e karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanları Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla belediyeye ait toplu taşıma araçları ve otoparklarından sağlık personeli kimlik kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz yararlanabilecek. Otobüsleri kullanmaya başlayan Atatürk Şehir Hastanesi sağlık personeli hatıra fotoğrafı çektirerek Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.
Sağlık çalışanlarına toplu taşıma araçları ücretsiz
20.03.2020 - 18:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 18:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronovirüs'e karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanları belediyeye ait toplu taşıma araçları ve otoparklarından sağlık personeli kimlik kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz yararlanabilecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : sağlık çalışanları,toplu taşıma,
689667 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/689667.aspx
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