Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ipsos ve ABD News tarafından yapılan bir ankette, ABD'lilerin yüzde 55'i Trump'ın virüs ile mücadelesinden memnun olduğunu dile getirirken, yüzde 43'ü de memnun olmadığını, yüzde 2 ise kararsız olduğunu söyledi.

Aynı kuruluşun geçen haftaki anketinde Trump'ın Kovid-19'la mücadelesinden memnun olmayanların oranı yüzde 54 düzeyindeydi.

Bu değişiklikte, Trump'ın son haftalarda öncekinin aksine virüsü ciddiye aldığını sık sık dile getirmesi, ulusal acil durum başta olmak üzere önemli adımlar atması ve Beyaz Saray'da günlük olarak halkı bilgilendirmesinin payının büyük olduğuna işaret edildi.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 250'ye, ölü sayısı 205'e yükseldi.

ABD ve Meksika sınırlarını Kovid-19 nedeniyle kapatıyor

Öte yandan Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü ile Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Geçen hafta Kanada ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapattıklarını anımsatan Trump, bu konuda Meksika ile de çalıştıklarını kaydetti.

Donald Trump, iki ülkenin sınırlarını mecburi olmayan geçişlere kapatacaklarını kaydederek, "Meksika bizim güney sınırımızı korumak için adımlar atıyor. Avrupa ile uçuşları da askıya alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da "ABD ve Meksika'nın ortak sınırlarını, zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldığını duyurmak istiyorum." dedi.