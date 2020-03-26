Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 797’ye yükselirken ülkedeki vaka sayısı 55 bin 222’ye ulaştı. Salgının merkezi hâline gelen New York'un Belediye Başkanı Bill de Blasio "Virüsle mücadele aylarca sürebilir. Nisanın ise mart ayına göre çok daha zorlu geçmesini bekliyoruz. 300 mahkûm serbest bırakılacak" dedi.

METROLARA DİKKAT: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in öncülüğünde oluşturulan korona virüs salgınıyla ilgili mücadele kurulunun basın toplantısında konuşan Doktor Deborah Birx, virüsün yayılmasını engellemek için New York’tan ayrılanlar ile New York'ta yaşayanların 14 gün boyunca kendi kendini karantinaya almalarını istedi. Özellikle metrolardan dolayı endişe duyduğunu söyleyen Doktor Birx, bütün vakaların yaklaşık yüzde 56'sın metro alanlarında çıktığını söyledi.

LOUISIANA'DA DURUM KÖTÜ: Louisiana Valisi John B. Edwards, Covid-19 vakalarının dünyada en hızlı artış gösterdiği bölgenin Louisiana eyaleti olduğunu söyledi.

"Louisiana'da salgın oranı İspanya ve İtalya’da olduğu gibi, dik bir seyir izliyor ve bu durum çok korkutucu'' diyen Edwards, bu sebeple sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlandığını bildirdi.

YÜZEN HASTANE: Washington eyaletlerinde de ölü ve vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Trump yönetimi, hastanelerin yükünü azaltmak maksadıyla Kaliforniya’ya USNS Mercy hastane gemisini gönderdi. Gemide, korona virüs hastası olmayan ve hastanelerde tedavi altında olan normal hastaların tedavisini üstlenecek.

SİTELER ÇÖKTÜ: Salgın sebebiyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artış oldu. Yoğunluktan dolayı Ohio eyaletindeki başvuru merkezinin internet sayfası çökerken, bazı eyaletlerde işsizlik kurumlarının telefonları kilitlendi. ABD'nin diğer eyaletlerinde de benzer durumlarla karşılaşıldı. Yoğun başvuru sebebiyle bazı eyaletlerde işini kaybedenler, işsizlik kaydını yaptıramadığı için birtakım haklardan mahrum kaldı. Resmî kayıt yaptıramayan işsizler, işsizlik maaşı ödemelerini alamadı ve sağlık sigortasından yararlanamadığı için hastane ve ilaç masraflarını ödeyemez hâle geldi.

SİLAH SATIŞLARI ARTTI: Koronavirüs pandemisinin toplumsal huzursuzluğa yol açacağı tedirginliği yaşayan ABD’liler silah ve mühimmat stoklamaya başladı. Birçok silah mağazası sahibi, salgının yol açabileceği ekonomik krizin sosyal düzeni bozacağı endişesiyle satışlarda artış yaşandığını ifade etti. Tulsa’daki bir silah şirketinin sahibi “Satışlarda yüzde 800 civarında bir artış yaşadık. Bu koronavirüs korkusu. Bunu anlamıyorum ve mantıksız olduğunu düşünüyorum" dedi.