Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Der Spiegel'de yer alan habere göre iki ay boyunca kamuda devam eden kısıtlamaların önemi vurgulandı ve en kötü durum senaryosunu önlemek için Güney Kore gibi çok sayıda koronavirüs testi yapılması tavsiye edildi. Rapora göre 13 Nisan'dan itibaren günde en az 100 bin test yapılması ve bunu nisan sonunda 200 bine çıkarılması istendi. Kamuda kısıtlamalar getirilmemesi, virüs bulaşmış kişilerin yaygın testlerle tespit edilememesi ve izole edilememesi durumunda, nüfusun yüzde 70'inin enfekte olacağı ve hastanelere aşırı yüklenme ile 1 milyondan fazla kişinin ölebileceği belirtildi.