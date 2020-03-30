Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Kentsel Hareketlilik ve Yol Güvenliği Bakanı Vincent Dabilgou, Facebook hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kendisiyle temas edenlere, 2 hafta karantinada kalmaları çağrısı yapan Dabilgou, halktan kişisel hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.

Daha önce de Dışişleri ve Eğitim Bakanı da dahil 5 bakanda Covid-19'a rastlanmıştı.

Öte yandan ülkede vaka sayısı 15 artarak, 187'ye yükseldi.

Covid-19 nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken virüs bulaşan 23 kişi ise iyileşti.

Senegal'de vaka sayısı 115' ulaştı

Batı Afrika ülkesi Senegal'de de Covid-19 vaka sayısı 12 artarak 115'e çıktı.

Ülkede, Covid-19 bulaşan 27 kişi sağlığına kavuştu.