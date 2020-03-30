İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 7 bin 340'a çıktı
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 340'a yükseldi
30.03.2020 - 12:31 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 7 bin 340'a çıktı
Kaynak: AA
Etiketler : ispanya,koronavirüs,
692344 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/692344.aspx
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