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Arızalanan küçük uçak otoyola indi, sürücüler gözlerine inanamadı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Letonya'da iki kişiyi taşıyan eğitim uçağı arızalanınca otoyola acil iniş yaptı. Trafikte seyir halinde olan sürücüler peşlerinden gelen uçağı görünce gözlerine inanamadı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Letonya’nın Adazi şehrinde iki kişiyi taşıyan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı. Letonya Sivil Havacılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, bir pilot eğitim kurumuna kayıtlı Tecnam P2008 model tek motorlu uçağın dün teknik nedenlerden ötürü otoyola acil iniş yaptığı belirtildi.

ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI

Letonya polisi, acil inişe kanat bölümündeki teknik problemlerin sebep olduğunu açıkladı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

O ANLAR KAMERADA

Sürücüler tarafından çekilen görüntülerde, başkent Riga yönünden gelen uçağın akan trafiğe rağmen Tallinas Otoyoluna iniş yaptığı yer aldı.

UÇAĞIN KANADI YOL LEVHASINA ÇARPTI

İniş sırasında uçağın trafiğin akış yönüne uygun olarak indiği fakat sol kanadını bir yol levhasına çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Uçağın inişinden sonra herhangi bir kaza yaşanmadı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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