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    • Haberler > Dünya > Havada bomba paniği! ABD'de yolcu uçağı acil iniş yaptı

    Havada bomba paniği! ABD'de yolcu uçağı acil iniş yaptı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Havada bomba paniği! ABD&#039;de yolcu uçağı acil iniş yaptı
    Abd, Bomba, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'nin New Jersey eyaletinden California'ya giden ve içinde 202 yolcu bulunan yolcu uçağında bomba paniği yaşandı. Uçağın tuvaletinde bulunan tehdit notu yetkilileri alarma geçirdi, uçak acil iniş yaptı.

    ABD medyasında yer alan haberlere göre, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles’a gitmek üzere kalkan United Airline şirketine ait uçakta bomba korkusu yaşandı.

    Polisin verdiği ilk bilgilere göre, kalkıştan 2 saat sonra uçağın tuvaletinde "uçağın patlayacağı" yönünde not bulundu. Bunun üzerine, 202 yolcuyu taşıyan uçak, Chicago'nun O'Hare Havalimanı'na acil iniş için yönlendirildi.

    YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

    Güvenlik güçleri, yolcuları tahliye ederek polis köpekleri ile uçakta saatlerce arama yaptı ancak bir şey bulamadı. Daha sonra, FBI Chicago Ofisinden yapılan açıklamada, "Şu anda kamu güvenliğine veya tesisine yönelik yakın bir tehdit olduğuna dair bir gösterge yoktur" bilgisi verildi.

    Asılsız çıkan bomba tehdidinin ardından uçak, Chicago'dan tekrar Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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