Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’den hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ülkeler önlemlerinin derecelerini arttırırken bazı ülkelerde de ilginç önlemler dikkat çekiyor. Türkmenistan’da korona virüs sözcüğünü kullanmak yasaklanırken, Peru’da da yeni önlemler kapsamında kadın ve erkeklerin farklı günlerde sokağa çıkması kararı alındı.

Peru Devlet Başkanı Martn Vizcarra açıklamasında, “Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sadece erkekler; salı, perşembe ve cumartesi günleri ise sadece kadınlar sokağa çıkabilecek. Pazar günleri ise kimse çıkamayacak” dedi.

Kadın ve erkeklerin farklı günlerde sokağa çıkması kararı 12 Nisan’a kadar uygulanacak.

Peru’da bugüne kadar bin 414 koronavirüs vakası kaydedilirken, 55 can kaybı yaşandı.