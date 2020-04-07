İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 13 bin 798'e yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 798'e çıktı
07.04.2020 - 12:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 13 bin 798'e yükseldi
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,koronavirüs,covid-19,
694548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/694548.aspx
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