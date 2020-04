Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde 87 binden fazla can kaybına sebep olan koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehrindeki karantina dönemi sona erdi. Yaklaşık 11 haftalık karantina sürecinin ardından tren ve uçak seferleri tekrar başlatılırken, otobanlar yeniden açıldı. Salgın sebebiyle kentte mahsur kalan Çinliler, yaklaşık üç ay sonra seyahat edebilmenin sevincini yaşadı.



MASKE TAKMAYA DEVAM

55 bin yolcu, trenle Vuhan'ı terk etti. Devlet tarafından verilen sağlık kodlarını gösteren yolcular, vücut ısıları ölçüldükten sonra istasyonlara girebildi. Vatandaşlardan ayrıca enfeksiyon riskini azaltmak için maske takmayı sürdürmeleri isteniyor. Vuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı’ndan iç uçuşlar da yeniden başladı. Karantina sonrası ilk günde toplam 200 uçuş gerçekleştirildi. Vuhan şehri 23 Ocak günü karantina altına alınmıştı. Bütün uçak ve tren seferleri durdurulurken şehirdeki toplu taşıma askıya alınmıştı. Yetkililer, okulların henüz açılmayacağını, bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirttiler.



50 BİN VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Vuhan’da şu ana kadar 50 binin üzerinde vaka görülürken, salgında 2 bin 572 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, Çin’de son 24 saatte yeni koronavirüs salgınında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ulusal Sağlık Komisyonu, can kayıplarının Vuhan’ın bağlı olduğu Hubei eyaleti ile Şanghay şehrinde meydana geldiğini açıkladı. Böylelikle Çin’de salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 333’e yükseldi. Komisyon, Çin’de 62 yeni koronavirüs vakasının kayıtlara geçtiğini, vakalardan 59’unun yurt dışı kaynaklı olduğunu aktardı.



ABD’de 1.918 ölüm

Koronavirüs dolayısıyla ABD’de son 24 saatte vaka sayısı 31 bin 480 artışla 399 bin 929’a ulaştı. Ölenlerin sayısı ise 1.918 artarak 12 bin 911’e yükseldi. Ülkedeki eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York’ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette dün 131 bin 830 olan vaka sayısı 8 bin 556 artışla 140 bin 386’ya çıktı.

