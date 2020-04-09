Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yanı sıra, Suudi Arabistan Dışişleri ile Savunma Bakanlığı ve Suudi Arabistan Bakanlar Kuruluna gönderilen söz konusu mektupta, ülkenin ham petrol üretimi konusundaki tutumu sert bir dille eleştirildi.

ABD ve Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığa ve bölgesel istikrarın önemine vurgu yapılarak başlayan mektupta, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ederken, Suudi Arabistan'ın ise ham petrol piyasalarını "kasten" sekteye uğratarak ABD ekonomisine ve çıkarlarına zarar verdiği vurgulandı.

"Riyad'a petrol üretimini azaltma çağrısı"

Mektupta, Suudi Arabistan'ın "petrol piyasalarında istikrarın sağlanması adına elinden gelenin en iyisini yapacağı" şeklindeki sözü hatırlatılırken, "Suudi Arabistan, mart ayında petrol fiyatının düşürülmesi kararıyla petrol şirketleriyle ilgili endüstrilerde istihdam edilen binlerce işçimizi finansal ve ekonomik belirsizliklerle yüz yüze bıraktı." ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın küresel ekonomi ve piyasaların salgın sebebiyle büyük zarar gördüğü bir dönemde diğer ülkelere örnek olması gerektiği aktarılan mektupta, Riyad yönetimine petrol üretimini azaltması ve son yıllardaki en sert fiyat düşüşünün yaşandığı petrol piyasalarını dengelemesi çağrısında bulunuldu.

Suudi yönetimine tehdit

Öte yandan, mektupta Suudi yönetiminin petrol piyasalarında beklenilen adımları atmaması halinde ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin gerileceğine de işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu durum ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve askeri ilişkileri baltalayacaktır. ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığıyla her iki ülkenin ekonomik refahı ve güvenliğini sağlamaktadır. Kongre üyeleri olarak bu ortaklığın zayıflamasını istemiyoruz ancak krallık ortaya çıkan bu enerji krizini tersine çevirmek için gerekli adımları atmazsa, uygun görülen karşılıklı tepkiler konusunda ABD yönetimini teşvik ederiz."