Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, İngiltere’den sevindirici haber geldi. İngiltere’nin Worcestershire bölgesinde bulunan Redditch kasabasında bir huzurevinde yaşayan 101 yaşındaki Keith Watson koronavirüsü yenerek, İngiltere’de koronavirüsü yenen en yaşlı kişi oldu. Watson, bacağını incitmesi nedeni ile gittiği hastanede ateşi çıkmasının üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Watson, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 2 haftalık tedaviye altına alındı. Yaşlı adam, 2 haftalık tedavinin ardından koronavirüsü yenerek, tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu oldu.

Koronavirüs salgınında risk grubu olarak bilinen 65 yaş ve üzeri kişilerin hastalığı yenmesi sağlık çalışanları için umut olurken, dünya genelinde koronavirüsü yenen en yaşlı insanlar olarak bilinen kişiler ise “ABD’de 104 yaşındaki Bill Lapschies, Çin’de 103 yaşındaki Zhang Guangfen, Hollanda’da 107 yaşındaki Cornelia Ras, İran’da 103 yaşında ismi açıklanmayan bir kadın, İtalya’da 102 yaşındaki Italica Grondona ve Güney Kore’de 96 yaşındaki bir kadın” olarak kayıtlara geçti.



İngiltere’de toplam koronavirüs vaka sayısı 65 bin 77’ye, hayatını kaybedenler ise 7 bin 978’e ulaştı.