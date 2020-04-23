Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya'daki Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hume Belediyesi yönetiminin, Broadmeadows Türk İslam ve Kültür Cemiyeti (BTİKM) tarafından yapılan, "Ramazan boyunca akşam ezanlarının cami hoparlöründen halka açık olarak okunması" teklifini onaylamasıyla hoparlörden ilk ezan bugün okundu.

BTİKM Başkanı Ramazan Öztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor zamanların yaşandığı günlerde Müslümanlara destek amacıyla yapılan başvuruyu onaylayan belediye yönetimine teşekkür etti.

Yaklaşık 5 haftadır kapalı olan camilerde teravih namazlarının da kılınmayacağından dolayı belediyeye müracaat ettiklerini belirten Öztaş, "Covid-19'u dikkate alarak bu sene ramazan ayı boyunca her gün akşam namazlarında böyle bir uygulamaya müsaade ettiler. Güzel de bir şey oldu. Yıllardır dışarda okunmasını özlediğimiz bir şeydi ama okunmuyordu. Malum Avustralya'nın şartları buna müsait değil." ifadelerini kullandı.

Broadmeadows Camisi İmamı İhsan Küskü de cemaatsiz kalan camilerle ramazana girmenin hüznünü, akşam ezanlarının dışarıya sesli şekilde okunmasının da sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Küskü, "Bu sene evlerimizde teravihlerimizi ailelerimizle birlikte kılacağız. Ramazanı şerifi bu şekilde karşılamak bizim için hüzün verici bir durum. Geçen sene dolu dolu olan camilerimiz, bu sene sessiz ve sakin bir şekilde ramazanı karşılıyor." dedi.

Ezan dinlemek vatandaşları sevindirdi

Melbourne'de yaşayan Türk vatandaşı Derya Uysal, virüs nedeniyle de olsa ezanı dinlemekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İnsana manevi yönde gurur veren, mutluluk veren bir şey, inanılmaz derecede duygulandım ve çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Hanife Uzunömer, karşı komşusu olduğu camiyi kapalı görmeye dayanamadığını belirterek, "Allah'ın izniyle bu bize büyük bir ders olacak. İnşallah bundan sonra kötülükleri aramızdan kaldırıp, iyilikle, kardeşçe birbirimize sarılarak camimize daha yakın sıkı sıkı sarılalım. Çok duygulanıyorum, ezanlar okunuyor içeride kimse olmuyor, ışıklar yanmıyor inanın sabahlara kadar uykusuz kalıyoruz, bu bize çok ağır geldi." sözleriyle ifade etti.

Cami cemaatinden Celil Fırat ise "İnşallah kısa zamanda normal hayata döner de teravihlerimizi, namazlarımızı cemaatle kılarız. Çok özledik gerçekten hüzünleniyoruz, yanından geçiyoruz ağlayasımız geliyor, çok zorumuza gidiyor." şeklinde konuştu.

Resmi verilere göre 604 binden fazla Müslüman'ın yaşadığı Avustralya'da, Covid-19’un yayılmasını durdurmak için getirilen yasaklar kapsamında 200'ün üzerinde cami ve mescit yaklaşık 5 hafta önce ibadete kapatılmıştı.