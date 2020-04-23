Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi.
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 21 bin 856'ya yükseldi
23.04.2020 - 20:19 | Son Güncelleme: 23.04.2020 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi.
Etiketler : fransa,koronavirüs,
698964 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/698964.aspx
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