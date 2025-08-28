7 okula bomba tehdidi! Güney Kore'de kabus senaryosu

Güney Kore'de Kyunggi Lisesi, Daeil Yabancı Dil Lisesi, Yeongdeungpo Lisesi, Ewha Kız Lisesi ve Hansung Fen Lisesi sabah saatlerinde fax ile tehdit mesajları aldı.

Öğleden önce başka bir okula da telefonla tehdit yapıldı.

BOMBA TEHDİTLERİ GÜNEY KORE'DE PANİĞE NEDEN OLUYOR

Polis ve itfaiye ekipleri okulları aradı ancak patlayıcıya rastlamadı.

Tehditler Japonca ve İngilizce yazılmış, Japon avukat Takahiro Karasawa adını kullanan bir kişi tarafından imzalanmıştı.

Mesajlarda bomba yerleştirildiği iddia edilerek patlama uyarısı yapılmıştı.

BENZER TEHDİTLER HAFTA BAŞINDA DA YAPILDI

Bu hafta başında ilkokul ve ortaokullara da benzer tehditler yapılmıştı. Pazartesi günü Seul’de bir ilkokula, Çarşamba günü ise iki ortaokula tehdit gönderilmişti.

Yetkililer, Ağustos 2023’ten bu yana 55 kez kaydedilen, bu ay 14’ü yapılan tehditlerin aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor ancak fail henüz tespit edilemedi. Ortak bir soruşturma yürütülüyor.