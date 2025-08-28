Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasındaki rakiplerinden biri olan Bodo Glimt ekibi Google aramalarında öne çıkıyor. Asıl adı FK Bodø/Glimt olan Norveç ekibi, ülkenin tarihi kulüpleri arasında yer alıyor.

Peki, Bodo Glimt nerenin takımı, oyuncuları kimler? Bodo Glimt hakkında bilinenler sarı-kırmızılı takım taraftarları ve futbolseverlerin gündeminde.

BODO GLIMT NERENİN TAKIMI?

1916 yılında Norveç'in Bodø şehrinde kurulan futbol kulübü Bodo Glimt, ülkenin en başarılı takımlarından biri olarak kabul ediliyor. Son yıllarda önemli bir çıkış yakalayan Norveç ekibi, Eliteserien’de 2024-2025 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Bodo Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasındaki temsilcimiz Galatasaray'ın da rakiplerinden biri oldu.

BODO GLIMT OYUNCULARI KİMLER?

Teknik direktörlüğünü Kjetil Knutsen’in üstlendiği Bodo Glimt, karşılaşmalara Aspmyra Stadyumu’nda çıkıyor. Norveç ekibinin oyuncu kadrosu ise şöyle:

Kaleciler: Julian Faye Lund, Nikita Haikin, Magnus Brøndbo.

Defans oyuncuları: Fredrik Bjørkan, Haitam Aleesami, Jostein Gundersen, Isak Dybvik Määttä, Villads Nielsen, Odin Luras Bjørntuft, Brede Moe.

Orta saha oyuncuları: Patrick Berg, Ulrik Saltnes, Sondre Auklend, Sondre Sørli, Sondre Brunstad Fet.

Forvetler: Kasper Høgh, Jens Petter Hauge, Ole Didrik Blomberg.