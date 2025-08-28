Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bodo Glimt nerenin takımı, oyuncuları kimler?

Bodo Glimt nerenin takımı, oyuncuları kimler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bodo Glimt nerenin takımı, oyuncuları kimler?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonundaki rakiplerinden Bodo Glimt, futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Bodo Glimt nerenin takımı, oyuncuları kimler? Sarı-kırmızılı taraftarlar bu soruların cevabını araştırıyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasındaki rakiplerinden biri olan Bodo Glimt ekibi Google aramalarında öne çıkıyor. Asıl adı FK Bodø/Glimt olan Norveç ekibi, ülkenin tarihi kulüpleri arasında yer alıyor.

Peki, Bodo Glimt nerenin takımı, oyuncuları kimler? Bodo Glimt hakkında bilinenler sarı-kırmızılı takım taraftarları ve futbolseverlerin gündeminde.

BODO GLIMT NERENİN TAKIMI?

1916 yılında Norveç'in Bodø şehrinde kurulan futbol kulübü Bodo Glimt, ülkenin en başarılı takımlarından biri olarak kabul ediliyor. Son yıllarda önemli bir çıkış yakalayan Norveç ekibi, Eliteserien’de 2024-2025 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Bodo Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasındaki temsilcimiz Galatasaray'ın da rakiplerinden biri oldu.

BODO GLIMT OYUNCULARI KİMLER?

Teknik direktörlüğünü Kjetil Knutsen’in üstlendiği Bodo Glimt, karşılaşmalara Aspmyra Stadyumu’nda çıkıyor. Norveç ekibinin oyuncu kadrosu ise şöyle:

Kaleciler: Julian Faye Lund, Nikita Haikin, Magnus Brøndbo.

Defans oyuncuları: Fredrik Bjørkan, Haitam Aleesami, Jostein Gundersen, Isak Dybvik Määttä, Villads Nielsen, Odin Luras Bjørntuft, Brede Moe.

Orta saha oyuncuları: Patrick Berg, Ulrik Saltnes, Sondre Auklend, Sondre Sørli, Sondre Brunstad Fet.

Forvetler: Kasper Høgh, Jens Petter Hauge, Ole Didrik Blomberg.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kurayı değerlendirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Union SG nerenin takımı, oyuncuları kimler? - HaberlerUnion SG nerenin takımı, oyuncuları kimler?Galatasaray ilk maçı kiminle, ne zaman oynayacak? Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor - HaberlerGalatasaray ilk maçı kiminle, ne zaman oynayacak? Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyorGalatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler? UCL kura çekimi belli oldu - HaberlerGalatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler? UCL kura çekimi belli olduGSB alım sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı - HaberlerGSB alım sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranıGreen Card başvuru ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? 2025 ABD Yeşil Kart çekiliş tarihi bekleniyor! - HaberlerGreen Card başvuru ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? 2025 ABD Yeşil Kart çekiliş tarihi bekleniyor!Aşk Oluversin Gari konusu ne, oyuncuları kimler? - HaberlerAşk Oluversin Gari konusu ne, oyuncuları kimler?
Sonraki Haber Yükleniyor...