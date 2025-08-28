Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasındaki rakiplerinden Union SG hakkında neler biliniyor? Tam adı Royale Union Saint-Gilloise olan Union SG, Belçika'nın başkenti Brüksel'in Forest semtinde yer alan tarihi bir kulüp olarak dikkat çekiyor.

Peki, Union SG nerenin takımı, oyuncuları kimler? Sarı-kırmızılı takım taraftarları ve futbolseverler bu soruların cevabını merak ediyor.

UNİON SG NERENİN TAKIMI?

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Forest semtinde 1897 yılında kurulan futbol kulübü Union SG, ülkenin en başarılı takımlarından biri olarak kabul ediliyor. 1904 ile 1935 yılları arasında 11 kez Belçika şampiyonluğu yaşayan Union SG, daha sonra uzun yıllar boyunca ligin üst sıralarında yer alamadı. Union SG, 2021 yılında İngiliz iş insanı Tony Bloom'un kulübü satın almasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti.

Belçika Pro Lig'inde 2024-2025 sezonunda birincilikle tamamlayan Union SG, tarihindeki 12. şampiyonluğunu kazandı. Kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında mücadele etmeye hak kazandı.

UNION SG OYUNCULARI KİMLER?

Teknik direktörlüğünü Sébastien Pocognoli’nin üstlendiği Union SG, maçlarını Joseph Marien Stadyumu’nda oynuyor. Belçika ekibinin kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

Defans oyuncuları: Mamadou Thierno Barry, Christian Burgess, Guillaume François, Fedde Leysen, Kevin Mac Allister, Charles Vanhoutte, Mamadou Sarr ve Jérémy Sykes.

Orta saha oyuncuları: Adem Zorgane, Mathias Rasmussen, Jean Thierry Lazare Amani, Promise David, Cristian Makaté, Jean-Claude Mukanya, Mohamed Amoura, Sofiane Boufal ve Anan Khalaili.

Forvetler: Kevin Rodríguez, Raul Florucz.