Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail ordusu, Sana'ya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Sana'ya hava saldırısı düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrail ordusu, Sana&#039;ya hava saldırısı düzenledi
İsrail, Yemen, Sana, Husi, Hava Saldırısı, Hamas, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi. Saldırının, İran destekli Husilere ait askeri bir tesisi hedef aldığı belirtildi. İsrail ordusu'ndan yapılan açıklamada İsrailli sivillere yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İsrail, Yemen’e hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, başkent Sana’da İran destekli Husilere ait askeri bir tesisin hedef alındığını açıkladı.

'HUSİ REJİMİNE KARŞI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAREKET EDİLİYOR'

İsrail ordusu, "IDF, Gazze'de Hamas'a karşı operasyonlarını yoğunlaştırmanın yanı sıra Husi rejimine karşı güçlü bir şekilde hareket ediyor ve İsrailli sivillere yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Sana'ya hava saldırısı düzenledi - 1. Resim

6 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi de yaralanmıştı

Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail’in en son 24 Ağustos’ta başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray ilk maçı kiminle, ne zaman oynayacak? Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
3 Avrupa ülkesi İran'a yaptırım için BM'ye başvurdu - Dünya3 Avrupa ülkesi İran'a yaptırım için BM'ye başvurduABD'li dergiden Türkiye'ye övgü: ''Osmanlı'dan bu yana görülmemiş güç' - Dünya''Osmanlı'dan bu yana görülmemiş güç'Karadeniz'de Rus-ABD gerilimi! Casus uçağına engelleme - DünyaKaradeniz'de Rus-ABD gerilimi!"Dronların Ferrarisi" yolda! Leonardo-Baykar iş birliği İtalyan basınında - Dünya"Dronların Ferrarisi" yolda!Kiev'de Azerbaycan Büyükelçiliği'ne roket saldırısı! Ukrayna'da panik - DünyaAzerbaycan Büyükelçiliği'ne roket saldırısı!Milyonlarca kullanıcı tehlikede! Hackerlar Google hesaplarına saldırdı - DünyaMilyonlarca kullanıcı tehlikede! Siber saldırı düzenlendi
Sonraki Haber Yükleniyor...